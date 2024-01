Napoli, al Maschio Angioino l'evento “Governare non punire”

Giovedi primo febbraio Elide, la Rete degli Enti Locali per l’Innovazione delle politiche sulle Droghe, organizza l'evento “Governare, non punire” che si terrà nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino, dalle ore 9:30 alle ore 16:00.

La Rete delle città, nata nel 2022, è al suo terzo appuntamento nazionale ed ha scelto la città di Napoli per approfondire le strategie locali alternative come il nuovo approccio scelto da Elide rivolto a governare e regolare il fenomeno delle droghe garantendo il diritto alla salute e superando ogni processo di stigmatizzazione. Nel corso della giornata gli Assessori alle Politiche Sociali delle città di Bologna, Milano, Napoli, Torino e della Città Metropolitana di Roma esporranno le strategie di attuazione delle innovazioni soprattutto nell’area del Welfare di Comunità, con particolare riferimento all’abitare sociale e più genericamente all’inclusione sociale, e della Riduzione del Danno, nella logica della promozione della salute. Gli Assessori annunceranno anche alcune sperimentazioni che le diverse città attiveranno nel corso dell’anno. All’evento parteciperanno le Assessore alle Politiche Sociali delle città di Bari e Padova e i/le rappresentanti di altre nuove città che hanno aderito alla Rete Elide.

Secondo Luca Trapanese, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli che ha organizzato l’evento per conto della Rete Elide, «questo evento apre un nuovo scenario importante di innovazione delle politiche sulle droghe in Italia. Sono soddisfatto che sia stata scelta la sede della città di Napoli da sempre impegnata in questo settore a realizzare innovazioni».

Il coordinatore della Rete Elide, Luca Rizzo Nervo, Assessore al Welfare e Salute del Comune di Bologna sottolinea come «con questo appuntamento ribadiamo l’impegno delle città aderenti a promuovere il diritto alla salute e la regolazione sociale del fenomeno, in sinergia con le nuove città partecipanti alla Rete, Terzo settore e società civile».