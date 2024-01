Napoli Est, criticità sul “porta a porta”: chiesto incontro con assessore e azienda

Rifiuti in strada e poco decoro nei quartieri Ponticelli, Barra e San Giovanni a Teduccio - nella zona Est di Napoli - dove in estate è stato avviato il “porta a porta”. Il nuovo servizio coinvolge già migliaia di residenti e commercianti dell'ampio territorio ma si registrano diverse criticità con importanti ricadute sulle condizioni di diverse aree.

La nuova modalità di raccolta prevede la progressiva eliminazione dei cassonetti stradali e il ritiro dei rifiuti a domicilio. A terra restano ancora le micro-discariche con materiali di ogni genere: circostanze che si registrano proprio nelle aree considerate critiche per il costante sversamento e per le quali Asìa Napoli, che gestisce il ciclo dei rifiuti in città, aveva inizialmente previsto una modalità "controllata" con l'impiego di presidi di operatori. Un sistema che non ha funzionato e che ha portato l'azienda comunale a installare nuovi contenitori per consentire alle famiglie di liberarsi dei rifiuti attraverso la divisione dei materiali.

Soltanto uno dei problemi da affrontare per migliorare il progetto avviato dalla municipalizzata di Palazzo San Giacomo grazie al sostegno della Regione Campania e un investimento complessivo di quasi dieci milioni di euro tra acquisto di veicoli e attrezzature, costi per il personale e altre esigenze per garantire igiene e decoro all'ampio territorio che presto ospiterà il primo impianto di compostaggio cittadino.

Del lavoro necessario a eliminare le criticità si discuterà prossimamente in Comune. «In commissione ambiente ho chiesto, insieme al consigliere Massimo Cilenti, la convocazione dell'assessore Vincenzo Santagada, dei dirigenti al ramo e dei vertici Asia sulle criticità della raccolta differenziata a Ponticelli», afferma Gennaro Demetrio Paipais, consigliere comunale del gruppo "Manfredi sindaco", che insiste: «La proposta è stata accolta positivamente dal presidente Carlo Migliaccio che procederà alla convocazione della riunione nelle prossime settimane».

In particolare Paipais vuole focalizzare l'attenzione sulla mancata raccolta in alcuni giorni e sui problemi tecnici di raccolta in alcune strade di Ponticelli, quartiere dal quale è stata avviata la nuova modalità di raccolta lo scorso giugno. «Ci sono molti passi in avanti sulla raccolta differenziata ma è necessario che gli operatori diano risposte concrete sulle criticità di raccolta registrate sul territorio», evidenzia l'esponente del Consiglio comunale.

Un punto fondamentale è la completa attivazione del porta a porta sull'intero territorio di Napoli Est che, quotidianamente, è colpito da sversamenti illeciti di rifiuti di ogni genere, anche speciali e pericolosi, da parte di incivili e delinquenti.

Un fenomeno che costringe l'azienda pubblica a intervenire con operazioni straordinarie che hanno costi importanti per la collettività e altrettante ricadute sul decoro di molte strade.