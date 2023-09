Napoli Est, si popola la fattoria didattica di Ponticelli: è nato Gennarino

Da oggi la fattoria didattica di Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli, ha un nuovo ospite. É nato, nel giorno dedicato al Santo patrono della città, un pappagallo bianco al quale è stato dato il nome di Gennarino. L'uccello è uno dei tanti animali che trova casa nello spazio appena rigenerato dell'istituto scolastico De Cillis di via Argine, storica scuola agraria del popoloso quartiere di Napoli Est che ha alle spalle una forte e importante tradizione agricola.

Il pappagallino è in buona compagnia nella fattoria didattica realizzata in un vecchio edificio della scuola posto a ridosso di aule e laboratori.

Lo spazio, da tempo abbandonato, è stato rimesso in sesto attraverso i lavori avviati in primavera grazie all'impegno e agli sforzi dell'istituto scolastico di Ponticelli e di Città Metropolitana, proprietaria dei beni. Nella fattoria vivono già diversi animali: oche, galli, galline e pappagalli, appunto. Insieme a loro anche canarini, conigli, caprette e qualche quaglia.

A prendersi cura degli animali e a occuparsi della gestione quotidiana dello spazio - come spiega il docente Pasquale Colella - saranno gli alunni del triennio dell'indirizzo agrario insieme ad alcuni ex allievi. Ad ammirarli, invece, persone di ogni età a partire dai più piccoli. La fattoria didattica, infatti, apre al territorio attraverso le visite di bambini e ragazzi di altre scuole che possono osservare da vicino il lavoro a contatto con la natura che l'istituto Sannino De Cillis di Ponticelli porta avanti ormai da anni. Nei terreni di via Argine, infatti, nascono prodotti a "millimetro zero", coltivati con processi a zero chimica e seguendo i dettami della dieta mediterranea. Questi arrivano nella cucina dell'alberghiero e, infine, nell'eco bistrot così da deliziare i numerosi ospiti della scuola.

Non è tutto. La scuola di Ponticelli, infatti, avrà presto a disposizione anche una stalla dove ospitare diversi altri animali autoctoni. Nei prossimi giorni saranno conclusi i lavori indispensabili a garantire il benessere degli animali che avranno a disposizione anche uno spazio all'aria aperta. «L’entusiasmo ha coinvolto il personale della scuola. Il De Cillis ha un potenziale che nessuna scuola agraria ha», spiega Pasquale Colella, docente dell'istituto Sannino De Cillis - che evidenzia: «La realizzazione della fattoria didattica e della stalla faranno sì che la scuola diventi un fiore all'occhiello per gli agrari della Campania e sicuramente anche del Sud Italia».

«La fattoria è un progetto didattico e sociale che si realizza all’interno dell’istituto Sannino De Cillis e nasce dalla collaborazione fra questo e l'azienda agraria De Cillis rivolgendosi a gruppi formali e informali di bambini, preadolescenti e ragazzi di età compresa tra i 4 e i 18 anni», afferma Angela Mormone, dirigente scolastico dell'istituto di Ponticelli. «A Via Argine, all’interno del parco agrario De Cillis, è possibile realizzare percorsi didattici adattati all’età dei partecipanti che vanno dalla conoscenza degli animali, alla piantumazione di piccole piantine orticole, alla conoscenza delle coltivazioni presenti in pieno campo e in serra secondo la stagionalità», spiega la preside che aggiunge: «Quello che serve? Abiti comodi, scarpe da ginnastica e la disponibilità a farsi travolgere dal cinguettio degli uccelli e dal fruscio degli alberi. A tutto il resto ci penseranno il personale scolastico e gli alunni dell’istituto che accompagneranno gli ospiti in un viaggio alla scoperta della natura tra piante e animali, intervallato dalla degustazione dei prodotti della fattoria», conclude Mormone.