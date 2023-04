L'agricoltura e il Sannio nel racconto del Musa

Il Musa (Polo museale della tecnica e del lavoro in agricoltura) rappresenta sia la storia che il futuro del Sannio, una provincia in cui il settore primario ha sempre generato una fetta consistente del Pil. Un concetto ribadito più volte nel corso della presentazione del catalogo “Passeggiare al Musa”, curato da Carmine Nardone, presidente dell’Associazione “Futuridea – Innovazioni utili e sostenibili”, cui hanno preso parte, oltre all’autore della pubblicazione, Nino Lombardi (presidente della Provincia di Benevento), Giuseppe Sauchella (amministratore della società in house Sannio Europa), Roberto Costanzo (presidente della Fondazione “Mario Vetrone”), Peppe Iannicelli (giornalista) e Antonio De Lucia (portavoce della Provincia), che ha coordinato i lavori.

Il Musa, che sorge su un’area di pertinenza dell’istituto professionale per l’Agricoltura "Mario Vetrone", fu ideato, realizzato ed inaugurato proprio da Nardone, nei suoi anni da presidente della Provincia di Benevento. Vi sono esposte macchine d’epoca per il lavoro nei campi di numerose tipologie, tecnologie e nazionalità e, con esse, anche numerose scene della vita di tutti i giorni nelle aree rurali, quasi set cinematografici che illustrano la realtà di fatto delle abitazioni contadine fino al secondo dopoguerra e le principali trasformazioni intervenute in quel mondo alla ricerca di più dignitosa e migliore e qualità della vita ed, infine, come tutto questo abbia inciso nella quotidianità anche dei cittadini.