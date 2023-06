Napoli Est, a San Giovanni spazi per formazione e imprenditorialità innovativa

Novità per l'Incubatore di Napoli Est, fulcro di start-up ospitato in un ex scuola di San Giovanni a Teduccio, quartiere nella zona orientale di Napoli. Il Comune di Napoli ha, infatti, avviato l'iter per scegliere un soggetto insieme al quale co-gestire gli spazi di via Bernardino Martirano che, già da alcuni anni, accolgono giovani imprenditori e realtà innovative.

L'avviso pubblico è rivolto, in particolare, agli ITS, istituti tecnici superiori, che, con le loro attività, declinano le politiche d’istruzione, formazione e lavoro e le politiche industriali del Paese. L'intenzione di Palazzo San Giacomo è potenziare e valorizzare l’offerta formativa di tali realtà mettendo a disposizione gli spazi in cui implementare le attività laboratoriali, didattiche e culturali in un territorio simbolo di rinascita e resilienza. Di qui la scelta di individuare i locali in via Martirano 17, nell'ex scuola media statale Giotto-Monti, sede del Centro Servizi Incubatore Napoli Est avviato, già da alcuni anni, con le risorse della Legge Bersani.

L'obiettivo dell'iniziativa dell’amministrazione comunale è, nello specifico, sostenere lo sviluppo di imprenditorialità innovativa e incoraggiare la nascita di una rete territoriale con giovani, università, imprenditori, associazioni e comunità locale.

Gli spazi da valorizzare sono al primo piano (dieci stanze, sale riunioni e convegni), al secondo (otto locali) e in corpo basso composto da quattro ambienti. Questi saranno divisi in due aree, la prima destinata agli istituti che presenteranno la domanda in forma associata, l'altra a coloro che scelgono una proposta progettuale in autonomia.

La struttura apre, dunque, ad attività e iniziative a scopi formativo, didattico e culturale nonché ai laboratori con l'obiettivo di lavorare su competenze e abilità degli iscritti dei vari istituti.

L'avviso pubblico è aperto agli ITS riconosciuti dalla Regione Campania, sia in forma singola o in partenariato, che devono presentare domanda entro il 31 luglio 2023. Negli atti del Servizio "Giovani e pari opportunità" di Palazzo San Giacomo si specifica che l'accordo di cogestione dura cinque anni, eventualmente rinnovabili per ulteriori cinque.

L'affidatario dovrà farsi carico di eventuali spese di riqualificazione o restyling e dovrà sostenere la manutenzione ordinaria, straordinaria, la pulizia dei locali, la riparazione degli impianti oltre ai costi per utenze telefoniche. Il Comune, da parte sua, garantirà alle realtà l'utilizzo di locali, arredi e attrezzature e la fornitura di luce, gas e acqua.

Negli ultimi anni l'Incubatore di Napoli Est ha sostenuto l'attività di impresa in ambiti di frontiera o sperimentali, tecnologie all’avanguardia e innovazione dei processi produttivi e organizzativi. Negli spazi dell'ex scuola di San Giovanni sono nati ottanta nuovi team e trentacinque start-up di cui quindici quelle finanziate. La struttura ospita anche il FABLAB, una officina-laboratorio di advanced design e di fabbricazione digitale in cui si svolgono ricerca, formazione ed educazione a tecnologie e metodologie "maker" grazie all'utilizzo di moderne attrezzature come laser e stampanti 3D.