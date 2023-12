Napoli Est, strade pericolose: nuova segnaletica entro fine anno

Al via interventi per migliorare la sicurezza stradale nei tre quartieri di Napoli Est. Oltre ai lavori per rifare il manto, infatti, si procederà a installare la giusta segnaletica in diverse arterie dei quartieri Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio.

La Municipalità di Napoli Est - che si estende per diciannove chilometri quadrati - ha competenza su ben 163 chilometri di strade da manutenere. La nuova segnaletica orizzontale, verticale e complementare interesserà le strade più pericolose e quelle in cui mancano misure da tempo. Nel servizio sono incluse anche le aree mercatali all'aperto.

La VI Municipalità ha affidato il servizio all'ANM Napoli, azienda municipalizzata del Comune di Napoli, per un importo di quarantamila euro. «Il mancato affidamento comporterebbe l'impossibilità di fornire alla collettività un servizio necessario volto a garantire la privata e pubblica incolumità», si legge negli atti degli uffici di via Atripaldi in cui si evidenzia che ricadono «in capo all'amministrazione comunale i possibili contenziosi legati alla mancanza di segnaletica, ovvero alla mancata manutenzione della stessa».

Dunque, nuovi cartelli e strisce sulle carreggiate per evidenziare caratteristiche e pericoli delle strade della zona orientale. I lavori devono essere portati a termine entro il 31 dicembre così come gli interventi di manutenzione di 195mila euro affidati a un'altra impresa nei giorni scorsi.