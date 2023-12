Napoli Est, scelte le imprese per i lavori in piscina, stadio e nuova pista ciclabile

Due poli sportivi da rigenerare e una nuova pista ciclabile. Si lavora sodo per riqualificare gli spazi per sport e intrattenimento di Napoli Est e per creare una rete che possa mettere in collegamento diversi punti strategici dei quartieri Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio. Si accelera sui progetti finanziati con diversi milioni così da creare opportunità per i residenti e il territorio.

Si realizzano nuovi campetti e si lavora per migliorare la sicurezza di atleti e tifosi nello stadio 'Caduti di Brema' di Barra che diventa un vero e proprio polo sportivo. Una delle tribune, ormai poco sicura, sarà abbattuta per lasciare spazio a due campi di padel, uno da tennis e uno per volley e basket. Il cantiere, finanziato con le risorse del POC Metro 2014-2020, durerà un anno e mezzo. Il Comune ha affidato all'impresa i lavori di riqualificazione dell'impianto di via delle Repubbliche Marinare per una spesa complessiva di un milione e 251mila euro.





A Napoli Est si recupera anche un altro impianto sportivo, quello di via Ulisse Prota Giurleo a Ponticelli. Palazzo San Giacomo ha scelto la società che, per una spesa totale di tre milioni e 755mila euro dal PNRR, si occuperà della progettazione e dei successivi lavori di ristrutturazione del bene pubblico - costruito negli anni post terremoto - che comprende la piscina e i campetti all'aperto adiacenti. L'impianto natatorio, chiuso dal 2020, è inagibile per mancanza di manutenzione e gli spazi risultano degradati e non sicuri. Si lavorerà per riaprire le due vasche, una da venticinque metri e una più piccola per la ginnastica, che gli anni scorsi sono stati culla di diversi campioni di nuoto e pallanuoto.





Novità anche per il fronte della mobilità sostenibile della zona orientale. Il Comune ha aggiudicato l'appalto per la progettazione definitivo-esecutiva e i lavori per della nuova rete ciclabile che interesserà i tre popolosi quartieri. Il progetto, da tre milioni e mezzo dal PNRR, prevede una pista di quattordici chilometri che metterà in collegamento scuole, ospedali, uffici, centri sportivi, luoghi d’arte e cultura. E crea connessioni con le stazioni ferroviarie (Vesuviana e Ferrovie dello Stato) e con altre reti ciclabili esistenti o da realizzare.

Previsti due ciclostazioni, per la ricarica per e-bike, e due bike-station per la manutenzione dei veicoli.

Dunque, passi fondamentali per restituire pienamente alla collettività beni pubblici e creare opportunità di formazione e aggregazione attraverso lo sport e per dotare l'ampia zona di una infrastruttura "green" per la mobilità.