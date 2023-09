Napoli, festa dei Gigli a Barra: migliaia in strada per la «ballata»

É festa a Barra, popoloso quartiere nella zona Est di Napoli. In strada migliaia di persone tra residenti e appassionati della ballata dei Gigli che torna dopo tre anni di pausa per la pandemia. Insieme ai tradizionali obelischi in legno arrivano nelle vie del centro storico di Barra musica, canzoni, cori, bandiere colorate.

Quest'anno sono sette i Gigli nella ritrovata kermesse di Napoli Est. Altrettante le paranze che cullano le macchine da festa tra corso Bruno Buozzi e corso Sirena: Gioventù Bruscianese, Insuperabile Barrese, Nuova Gioventù di Casavatore, Partenope Barrese, Amici Miei/Papera Barrese, Formidabile Barrese e Mondiale Barrese.

Centinaia e centinaia di sostenitori, persone di ogni età, seguono il Giglio che prosegue a suon di suoni e brani musicali ad altissimo volume. La festa è una vera e propria competizione tra le paranze che guidano i Gigli tra le strette strade di Barra: a sostenere lo sforzo sono i cullatori, detti anche facchini. La sfida è mantenere l'equilibrio dell'obelisco che, come da tradizione, è decorato con la cartapesta con diversi richiami alla religione come testimoniano le statue dei Santi poste in cima ad alcuni di essi. Lo spazio limitato delle vie del centro e la distanza da mantenere tra un Giglio e l'altro sono elementi che ogni paranza non può trascurare insieme ad altre tradizionali regole del seguitissimo evento barrese.

La festa dei Gigli di Barra è tra le più antiche in Campania. Tra fede, cultura, arte e creatività, tale tradizione popolare viene fatta risalire al 1823 quando l'obelisco dedicato alla Santa Patrona di Barra, Sant'Anna, cominciò a essere trascinato sulla strada e non alzato in spalla, come avverrà in seguito. Successivamente, dal 1840, la festa è stata portata all'ultima settimana di settembre e dedicata a Sant'Antonio da Padova. La kermesse di quest'anno, giunta alla 201esima edizione, si svolge in sinergia con il Comune di Napoli che ha collaborato per garantire decoro e sicurezza. Sullo sfondo la nascita di una apposita fondazione il cui obiettivo è valorizzare la festa dei Gigli di Barra e la tradizione portata avanti da associazioni, paranze e semplici appassionati.

La competizione proseguirà fino alle 2 di notte di lunedì 25. Per garantire la sicurezza diverse strade del quartiere sono state chiuse ai veicoli. Numerose unità delle forze dell'ordine, insieme a personale della protezione civile e del soccorso, presidiano il centro storico di Barra.