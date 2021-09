Napoli, fioriere e rifiuti sui percorsi per i non vedenti in piazza Garibaldi

Piazza Garibaldi, degrado e percorsi per non vedenti ostruiti da abusi di arredo urbano. A sollevare la questione è il leader dell’associazione nazionale guardie particolari giurate, candidato alle prossime elezioni.

«Le gravissime condizioni di degrado e pericolosità sociale in cui versa Piazza Garibaldi – sottolinea Alviti – sono sotto gli occhi di tutti e mi riferisco in particolare modo sui percorsi per i non vedenti all'uscita della Metropolitana che sono ostacolate da fioriere sicuramente non autorizzate e da materiali di risulta». La richiesta dunque immediata alle autorità competenti d'intervenire per ripristinare lo status quo ante e dare dignità ai non vedenti che usufruiscono della metropolitana.

«È una vergogna – continua Giuseppe Alviti - che a pagare per l'insicurezza sociale siano sempre i più deboli. Farò anche appello alla ottava unità operativa della Polizia Municipale sempre attiva e sensibile a questi problemi».