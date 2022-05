Napoli Est, il giallo della fontanella di Ponticelli: danneggiata e poi scomparsa

Nel giro di pochi giorni sono diverse le anomalie che hanno interessato la fontanella di via Luigi Califano a Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli. Prima il danno all'impianto idrico che alimentava il beverino, poi il danneggiamento e l'abbandono nell'aiuola retrostante. Oggi, invece, la fontana non è più al suo posto.

Siamo all'esterno del parco comunale 'fratelli De Filippo' e, in particolare, lungo la pista di atletica. La fontanella era perfettamente funzionante, utilizzata quotidianamente dai numerosi atleti professionisti e amatoriali che praticano sport intorno al "polmone verde" di Napoli Est. Non gli unici a beneficiare del beverino se si considera che proprio lungo la strada a due passi da via Argine, due volte a settimana, si svolge l'area mercatale che attira centinaia di cittadini e decine di venditori ambulanti. Un servizio essenziale specie per questi ultimi che non hanno a disposizione servizi igienici. Una comodità anche per chi frequenta il parco così come per i passanti se si pensa all'imminente periodo estivo.

Il danneggiamento del beverino, avvenuto probabilmente tra mercoledì e giovedì, ha meravigliato tanti residenti che hanno associato il fatto a un atto vandalico. In settimana qualcuno ha scritto al consigliere della VI Municipalità Generoso Olivieri il quale ha provveduto a segnalare la circostanza all'azienda comunale ABC Napoli nella speranza di una riparazione immediata. Nelle ultime ore, però, il pezzo di arredo urbano è letteralmente scomparso. Al momento non si sa se sia stato recuperato dagli operatori delle aziende municipalizzate del Comune di Napoli o se sia stato rubato. L'ulteriore interrogativo di tanti è, a questo punto, sull'eventuale messa in posa di una nuova fontana senz'altro essenziale in una zona frequentata da molti.