Napoli, sei giorni di blackout a piazza San Vitale: allarme sicurezza

Venerdì 16 Agosto 2019, 11:41

La piazza è talmente buia che di sera non ci viene più nessuno. Con il buio la piazza diventa pista per lo scorribande di scooter e di gruppi di ragazzi per fare schiamazzi e danni. I pessimisti hanno avuto ragione anche questa volta: il problema dell’illuminazione pubblica, nella centralissima piazza San Vitale nel quartiere flegreo di Fuorigrotta, che funziona a singhiozzo non è affatto risolto.Da sei giorni la piazza è al buio. Preoccupati i residenti della zona che si chiedono se il black out è causato da un semplice guasto oppure di furto di rame. Non è la prima volta che la zona resta al buio, il problema si trascina da diversi mesi. Il ripetersi di tali episodi, nelle ore serali e notturne, comporta una recrudescenza del fenomeno delinquenziale e di sicurezza pubblica, proprio a causa del buio.«Possibile che nessuno si sia accorto che in questa piazza manca la luce? - commenta un residente – ho segnalato il problema ai vigili urbani che nei giorni scorsi sono transitati nella zona, ma non abbiamo ottenuto niente, la luce continua a mancare, creando seri problemi anche per l’incolumità dei residenti».Quello che sembrava un problema passeggero è diventato una spiacevole consuetudine per i frequentatori della piazza e per i residenti nelle zone limitrofe costretti ad attraversare la piazza anche nelle ore notturne per far ritorno nelle loro abitazioni. Per evitare inconvenienti gravi a chi vi transita, specie nelle ore notturne, i cittadini chiedono di ripristinarne nel più breve tempo il funzionamento dell’impianto di illuminazione pubblica.