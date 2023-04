Maltempo, chiusura bis per parchi e cimitero

Ancora maltempo sul Sannio, ancora un'ordinanza del sindaco di Benevento Clemente Mastella che per domani, 8 aprile ha disposto la chiusura dei parchi e del cimitero comunale, prendendo atto dell'allerta gialla per rischio idrogeologico dalle 8 alle 23.59 di domani, diramata dalla Protezione civile regionale. In particolare è segnalata la probabilita di forti temporali, accompagnati da possibili grandinate, fulmini e raffiche di vento.

I beneventani vengono dunque invitati «ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e quindi a non trattenersi in locali interrati o posti a pianterreno, principalmente se lungo arterie stradali notoriamente interessate da grossi deflussi idrici, e comunque a tenere costantemente monitorato il livello delle acque di deflusso». Bisognerà procedere con molta cautela in caso di attraversamento di sottopassi stradali verificandone la praticabilità; in caso contrario, bisognerà darne immediata comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115. In ogni caso in previsione delle criticità meteorologiche dalle 7 di domani sarà attivo il Centro operativo comunale.