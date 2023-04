Capri, Pasqua col maltempo: black out sull'isola azzurra

Nuovo black out sull'isola di Capri. Dopo il violento temporale che si è abbattuto in mattinata, sull'isola azzurra è andata via la corrente elettrica sia nel comune di Capri che in quello di Anacapri.

Solo pochi giorni fa si è registrato un altro black out tanto da costringere a riattivare momentaneamente la centrale Sippic.

Notevoli i disagi soprattutto negli alberghi che sono quasi tutti aperti in occasione delle festività pasquali.