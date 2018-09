Napoli, giovani nigeriani ripuliscono Fuorigrotta dalle erbacce: «Vogliamo renderci utili nella vostra città»

Mercoledì 5 Settembre 2018, 12:39

Marciapiedi e strade di via Marconi ripuliti, nel quartiere Fuorigrotta. Non c’è un servizio speciale e intensivo di pulizia da parte dell’amministrazione comunale, ma il lavoro offerto gratuitamente, con offerta a piacere, da parte di alcuni ragazzi nigeriani. «Siamo felici di dare il nostro contributo», hanno detto i giovani stranieri.«Ho assistito a un momento bellissimo di integrazione, - ha dichiarato un residente - esco dall'ufficio e noto il marciapiedi in via Marconi a Fuorigrotta a Napoli pulito, e la presenza di alcuni sacchi neri pieni di spazzatura e foglie. Penso tra me e me, com'è possibile, il sindaco ha dato ordine di pulire? Sembra strano, qui c'è sempre tanto degrado e puliscono solo nelle grandi occasioni. Mentre proseguo a piedi vedo dei ragazzi stranieri, simpatici, che spazzano la strada e mi salutano sorridenti». «Puliamo la strada, - aggiungono i nigeriani - siamo ragazzi senza lavoro, siamo bravi a pulire giardini e nel frattempo vogliamo renderci utili».I residenti restano positivamente colpiti dalla loro bravura e dalla buona volontà, intraprendenza e gentilezza. «Vado al bar - continua nel racconto il residente - e torno con delle bottigliette di acqua fresca lasciandogli un'offerta. Questo momento di pace, integrazione e aiuto, lo si dovrebbe gridare a tutti».