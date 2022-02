Napoli, il Gruppo Banca Sistema trasferisce le storiche sedi

Il Gruppo Banca Sistema trasferisce le storiche sedi di ProntoPegno Napoli in Via Depretis 102-108. La nuova filiale sostituisce le precedenti ubicate in via San Giacomo e in via Verdi.

Il trasferimento delle sedi di Napoli in un’unica location più spaziosa e tecnologica è in linea con il trend di crescita e sviluppo del ramo di ProntoPegno che nel 2021 ha raggiunto impieghi pari a 90 milioni (+16% rispetto al 2020) con 55 mila polizze emesse, più di 30.000 clienti, 13 filiali (Milano, Napoli, Torino, Parma, Palermo, Asti, Civitavecchia, Mestre, Rimini, Brescia, Roma, Pisa e Firenze) e un tasso di solo il 2% di beni venduti all’asta. Coerentemente con l’obiettivo di far crescere la conoscenza di questo antico strumento di credito ricco di storia, risale a qualche settimana fa il lancio del nuovo volume scritto da Elena Loewenthal edito da La Nave di Tese dal titolo «Monte dei Pegni, un anticipo dal futuro» con l’introduzione a cura di Gianluca Garbi, Amministratore Delegato di Banca Sistema. 176 pagine che raccolgono 15 storie di personaggi che grazie allo strumento del credito su pegno hanno dato una piccola o grande svolta alla propria vita.

APPROFONDIMENTI IL CREDITO Economia, Intesa Sanpaolo e Finetica Onlus, patto contro l'usura... I CONTI IN ROSSO Patrimonio nel caos, in campo Invimit: «Aiuteremo Napoli»

«Il credito su Pegno sta completamente mutando rispetto al passato per diventare sempre di più uno strumento che coglie le esigenze della società moderna di utilizzare qualcosa in disuso per ottenere del denaro, trasformando così il patrimonio accumulato dalle famiglie in flusso finanziario attuale» commenta Giuseppe Gentile Direttore generale di ProntoPegno. «La nuova sede di Napoli, più spaziosa e tecnologica, vuole diventare un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono far fronte a spese più o meno velleitarie mettendo a reddito oggetti altrimenti dimenticati nel cassetto».