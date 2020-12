Il popolo del web si ribella alla possibile chiusura del Teatro Acacia, storica sala del quartiere Vomero-Arenella di Napoli. In 48 ore la petizione-appello lanciata sulla piattaforma Change.org ha raccolto 2.300 firme. Destinatario dell'appello per salvare il teatro è il ministero dei Beni e le attività culturali, guidato dal ministro Dario Franceschini.

«C'è il rischio che, dopo sessant'anni di onorato servizio, il teatro di via Tarantino cambi funzione per volontà del possidente delle mura - scrive Vincenzo Amoroso, promotore della petizione -. ll Covid ha messo in ginocchio anche la cultura, ma il teatro Acacia ha rappresentato troppo per ognuno di noi e non possiamo vederlo ridursi così». Tra chi ha sottoscritto la petizione c'è anche chi come Carmen sottolinea «quanto l'Acacia sia indispensabile per tutte le scuole della zona, che prima o poi torneranno a svolgere didattica in presenza, e per tutte quelle persone che vivono attivamente la cultura» e chi come Davide evidenzia che «salvare l'Acacia significa salvare un pezzo di storia culturale del Vomero».

