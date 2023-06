Nessun ferito ma tanto spavento per la caduta di alcuni calcinacci da un balcone, in via dell'Epomeo, cuore commerciale del quartiere Soccavo a Napoli.

Per fortuna, al momento del crollo, non c'era nessun passante sul marciapiede sottostante.

La zona è stata subito transennata grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco e della polizia municipale, in attesa delle verifiche necessarie.