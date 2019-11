Napoli, area verde diventa discarica: a Pianura una bomba ecologica con rifiuti speciali

In città, e in particolare nei quartieri periferici, l’abbandono dei rifiuti è sempre più ricorrente. Spesso i cittadini denunciano nei social i vari casi nelle diverse vie, e cercano di sensibilizzare i propri concittadini e disincentivare questi comportamenti scorretti.

L’ennesimo caso di abbandono di rifiuti speciali e pericolosi, sotto gli occhi di tutti, si registra a Pianura in via Cannavino presso una piccola area verde attrezzata. Un ammasso di pneumatici, cassette di legno della frutta, carcasse di motorini, tubi catodici di televisori dismessi, materassi, bottiglie di alcolici ed altro ancora nell’area adibita a villetta con tante di panchine e che di sera diventa luogo di ritrovo di tossici. Una vera e propria bomba ecologica pronta ad esplodere da un momento all’altro con effetti incalcolabili.

Il pericolo è elevatissimo, basterebbe una scintilla o la mano di un piromane per innescare un violento rogo. I precedenti non mancano. Sfugge, evidentemente, che il deposito incontrollato di rifiuti è un reato punito dalla legge.



Una situazione pericolosa per i cittadini che vivono nell’area o che lo frequentano, ma anche altamente dannoso per l’ambiente in un quartiere già pesantemente compromesso. Questa ennesima discarica è il simbolo eloquente delle decine e decine dipiù o meno grandi, diffuse nell’intero territorio comunale.

La situazione di abbandono dei rifiuti, non sembra aver registrato in città una sorta di rallentamento, per disincentivare questi comportamenti scorretti, bisogna colpire i responsabili con multe e se il caso sfociare anche nel penale. «Occorre intensificare la sorveglianza - dice un anziano signore, residente nella zona - se non si interviene subito, tra incendi e sversamenti illeciti nel quartiere l’ennesima bomba ambientale è pronta ad esplodere da un momento all’altro».

«Conosciamo bene la situazione di via Cannavino - ha commentato il vice presidente della IX Municipalità, Marco Lanzaro - nelle scorse settimane siamo intervenuti proprio sul fronte della pulizia della strada, ripulendo alcune maxi discariche che si erano formate a causa degli sversamenti illegali di alcuni incivili. Via Cannavino è al centro di un grande intervento di riqualificazione realizzato dopo anni in cui la strada versava in condizioni pietose. Nelle scorse ore avevamo segnalato ai dirigenti territoriali di Asia la presenza di questi pneumatici e di altro materiale abbandonato. Ci hanno promesso che a strettissimo giro interverranno per una ulteriore bonifica della strada».



