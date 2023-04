Napoli, la municipalità Vomero colabrodo: un “intruso” di notte negli uffici, il video choc

Un video anonimo in cui un uomo, mostrando data e ora su un cellulare – il 31 marzo 2023, otto giorni fa, alle 00.55 –, s’introduce di soppiatto e indisturbato nella sede della Municipalità 5 Vomero Arenella di via Morghen. Colui che ha girato questo filmato, di cui il Mattino.it è entrato in possesso, s’introduce nell’edificio da un'entrata laterale, alla fine delle scale di emergenza, camminando senza incontrare nessuno per una decina di metri.

Si tratta di un provocatore? Non è dato saperlo, sta di fatto che attesta la mancata sorveglianza di un palazzo istituzionale. Il girato dura in tutto una quarantina di secondi e si conclude con l’ingresso dell’ignoto nell’ex circoscrizione, al primo piano, dove si trova l’ufficio anagrafe. Questa persona avrebbe potuto rubare documenti di privati cittadini o atti della Municipalità, oppure compiere atti di vandalismo. Ciò per fortuna non è avvenuto. Ma resta l’episodio preoccupante, da cui emerge l’assenza di ogni tipo di vigilanza notturna nelle sedi della Municipalità del Vomero.

Si segnala infatti un tentativo di furto nell’ufficio anagrafe, sempre nella sede di via Morghen, avvenuto a metà marzo e immediatamente denunciato dal direttore generale della Municipalità e dal responsabile del servizio anagrafe. Sul fronte della sicurezza delle sedi istituzionali, la presidenza di Municipalità fa sapere che sta lavorando per installare un sistema di videosorveglianza sia nello stabile teatro del tentativo di furto, andato a vuoto grazie alla digitalizzazione dei documenti, che nell’altra sede in via Giacinto Gigante all’Arenella. Secondo la presidente di Municipalità, Clementina Cozzolino, un’ulteriore soluzione potrebbe essere data, nell’ottica della riorganizzazione delle aziende partecipate comunali annunciata dall’amministrazione Manfredi, dall’impiego di personale della Napoli Servizi per compiti di vigilanza. Allo stato attuale, però, la sicurezza dei palazzi istituzionali cittadini langue. Urgono rimedi.