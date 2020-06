Napoli vince la Coppa Italia: a San Gregorio Armeno arriva la statuina di Mertens con il trofeo

Nemmeno il tempo di sollevare la Coppa Italia e a San Gregorio Armeno compare già la statuina di Dries Mertens che solleva il trofeo. L'idea è di Carmine De Maria, storico artigiano della strada dei pastori che ha voluto omaggiare il team guidato da Gennaro Gattuso scegliendo per la sua nuova creazione l'attaccante che ha dato una enorme gioia ai napoletani prolungando il suo contratto con gli azzurri e dimostrando così il suo attaccamento alla squadra e alla città. La statuina, progettata e realizzata in tempi record, potrebbe prendere posto accanto alla statuina che ritrae il “traditore” Sarri, uscito sconfitto proprio contro gli azzurri nella finale di Roma.



«Ho sempre creduto nella vittoria degli azzurri, per questo ho voluto creare questa statuina che ritraementre solleva la Coppa Italia - spiega l'artigiano - abbiamo fatto un lavoro durissimo in poche ore e già da domani i napoletani potranno acquistare la statuina di Mertens da piazzare sul presepe. Dries ci ha fatto penare per il rinnovo e dopo la notizia che resterà con noi per altri due anni arriva la vittoria della coppa contro i nostri acerrimi rivali. Per un napoletano che ama Napoli non può esserci serata migliore. Abbiamo voluto ripagare con questo piccolo gesto la gioia che il nostro Ciro Mertens ci ha donato in tutti questi anni».Mertens, che probabilmente dovrà ancora riprendere la condizione ottimale, non ha preso parte alla lotteria dei rigori che ha consegnato la coppa alla squadra di Gattuso ma è stato uno dei più attivi nei festeggiamenti finali. Già si vocifera che nei prossimi giorni Mertens - assiduo frequentatore del centro storico - farà un salto proprio a San Gregorio Armeno per ritirare la sua statuina.