Napoli, si accelera sulla videosorveglianza: nuovi 24 occhi intelligenti a Ponticelli

Nuovi occhi elettronici per controllare diverse zone di Ponticelli, popoloso quartiere nella zona orientale di Napoli più volte al centro di gravi fatti di criminalità. Il Comune accelera sul progetto fondamentale per rispondere all'esigenza di maggiore sicurezza evidenziata dai residenti dopo omicidi, deflagrazioni, stese e agguati di camorra.

Ventiquattro videocamere - diciotto per letture targhe e sei di osservazione - passeranno ai raggi X le aree di Ponticelli con frequente passaggio di pedoni e veicoli e punti strategici: via Argine, via Malibran, via Botteghelle, via Madonnelle e viale fratelli Grimm. Una rete di occhi intelligenti per prevenire fatti criminosi, favorire le indagini e la repressione dei reati. Ma anche presidiare in tempo reale il vasto territorio. A ben vedere il numero importante dei veicoli potrà essere controllato anche nel tempo grazie a una caratteristica dell'impianto da realizzare: esso, infatti, sarà in grado di scattare una fotografia della targa e di memorizzarla in archivio rendendo possibile anche una successiva ricerca da parte delle forze dell'ordine.

A occuparsi dell'installazione sarà il Comune di Napoli. Palazzo San Giacomo dovrà farsi carico della della manutenzione annuale dell'impianto - stimata in circa 150mila euro per i primi cinque anni - e del costo per l'energia elettrica: 21mila euro per il primo anno e 15mila per i successivi.

Per l'acquisto della nuova infrastruttura, lavori di installazione e progettazione ci sono a disposizione 350mila euro del POC Legalità 2014-2020: il progetto include anche gli occhi elettronici da posizionare a Pianura, quartiere a Nord di Napoli in cui si sono verificati altri episodi di criminalità.

I dettagli sull'intervento saranno illustrati da Antonio De Iesu, assessore comunale con deleghe a polizia locale e legalità, nel prossimo Consiglio comunale, che, parlando ai residenti di Ponticelli aveva promesso l'impegno contro la violenza della camorra. Nel corso della seduta, convocata il 18 dicembre, si discuterà della delibera con cui la giunta Manfredi chiede la variazione di bilancio per assicurare le adeguate risorse. I "micro-cantieri" potrebbero già essere avviati nel 2024.