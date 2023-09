New York, la chairman della Camera di Commercio di Brooklyn crea un ponte con Napoli

Ana Oliveira, chairman della Camera di commercio di Brooklyn, è stata ospite del giornalista Luigi Liberti, presidente dell'associazione Patrimonio Italiano, per una serie di incontri a Napoli. Martedì miss Oliveira ha assistito al prodigio di San Gennaro, incontrando il sindaco Gaetano Manfredi. Poi la visita a San Gregorio Armeno per valutare con l'artigiano Marco Ferrigno la possibilità di riportare il presepe napoletano a New York. Infine il vertice con il presidente della Camera di Commercio di Napoli Ciro Fiola ed il consigliere con delega al turismo Antonino Della Notte.

Prossimo appuntamento a New York, ad ottobre, per un convegno dal titolo “Italian Exellence Perspectives” dove in rappresentanza di Napoli e delle aziende napoletane sarà presente il consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais e verrà presentato il documentario “Caruso 150: i luoghi che diedero vita al Mito” realizzato da Liberti e diretto dal fotografo Eugenio Blasio. Il documentario, arricchito da interviste ad istituzioni e personaggi legati a Caruso, non solo omaggia la figura del tenore nel 150° anniversario della sua nascita ma soprattutto nel carattere e nel temperamento di Caruso fa emergere la semplice anima poetica di Napoli.