Cucciolo di tigre bianca trovato in un cassonetto vicino allo zoo di Atene. È corsa contro il tempo per salvarlo

Quando lo ha trovato, aveva stentato a crederci. Sì perché, se non capita tutti i giorni di imbattersi in un cucciolo di tigre bianca, figuriamoci se quel povero tigrotto lo si trova in un cassonetto dei rifiuti. Eppure, per quanto incredibile possa sembrare è proprio quanto accaduto ad un inserviente dello zoo di Atene che lo ha rinvenuto poco distante dal parco. Del piccolo, un cucciolo di circa tre mesi, non si sa molto. Se non che, abbandonato da qualcuno che ora è ricercato dalle autorità, è in gravi condizioni di salute. Il tigrotto, infatti, come dichiarato da Noi Psaroudaki, uno dei veterinari del team che sta cercando di salvargli la vita, «presenta gravi problemi di carattere muscolo scheletrico al bacino e alla colonna vertebrale». Problemi seri che comportano estrema difficoltà nei movimenti con il conseguente dolore che è facile immaginare.

Dramma che, come evidenziato dalle immagini diffuse dall'Attica Zoological Park di Atene, si spera di riuscire in qualche modo a curare. Da cosa dipendono tutti i problemi riscontrati al piccolo? Stando alle prime valutazioni seguite alle analisi operate dai medici, potrebbero essere stati causati dalla non corretta alimentazione determinata dal proprietario. «Una dieta non corretta, soprattutto nei primi mesi di vita, è stato sottolineato, può rivelarsi fatale». Da qui la TAC e tutta una serie di analisi eseguite presso il Centro specializzato del Comando delle autorità competenti della Regione e della Forestale, Penteli. Così, mentre si spera di riuscire a salvare la vita al cucciolo che, eventualmente verrebbe trasferito in in santuario dedicato ai felini, le autorità cosi come la direzione dello zoo, hanno voluto porre l'accento sulla questione del commercio illegale di animali.«Questo sfortunato tigrotto, è stato ribadito, è un'altra vittima del commercio illegale di fauna selvatica».