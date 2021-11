Lavori in via Gigante a Napoli, come cambia il traffico

Da domani 17 novembre, fino al giorno 30 di questo mese, sarà in funzione un particolare dispositivo di circolazione in via Giacinto Gigante, da via Marino e Cotronei a via Confalone, per consentire il prosieguo dei lavori di manutenzione straordinaria della strada.

In questo periodo cambieranno le seguenti disposizioni: senso unico alternato regolato da semafori da via Marino e Cotronei a via Confalone; divieto di sosta permanente con rimozione coatta, su ambo i lati della carreggiata, sul tratto di strada da via Marino e Cotronei a via Confalone; senso unico di circolazione da via Giuseppe Orsi a via Marino e Cotronei; obbligo di svolta a destra su via Marino e Cotronei per i veicoli provenienti da piazza Canneto e diretti verso piazza Francesco Muzii.