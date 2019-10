Napoli, ore 19.30: giù le luci al Corso Umberto. La singolare protesta dei commercianti: «Il Comune lascia le strade al buio»

Lunedì 7 Ottobre 2019, 20:43 - Ultimo aggiornamento: 07-10-2019 20:56

Sono passate da pochi secondi le 19.30 e il Corso Umberto, uno dei principali centri commerciali all’aperto della città, forse l’unico rimasto nel suo genere, è piombato nel buio pressochè assoluto. I guasti alla pubblica illuminazione, però, stavolta non c’entrano. A spegnere le luci – in tutti i sensi – sono stati i commercianti della zona che, con una singolare forma di protesta, hanno voluto far sentire la loro voce contro un problema denunciato da anni, quello della carenza di pubblica illuminazione.A mantenere viva una importante strada come il Corso Umberto, infatti, è proprio l’illuminazione dei circa 500 negozi che affacciano in strada. I pali della luce e la potenza stessa delle lampade, infatti, non riescono a garantire illuminazione adeguata, accrescendo il senso di insicurezza tra i cittadini e i tantissimi turisti che ancora oggi affollano le vie del centro. Una problematica, quella dell’illuminazione pubblica carente, che si aggiunge ai tantissimi problemi denunciati negli anni dagli stessi commercianti e dai residenti. La mancata potatura degli alberi – che arrivano a invadere le finestre ai primi piani – la mancata pulizia delle caditoie, il senso di insicurezza causato dalla presenza di un gran numero di senza fissa dimora, la presenza di un invasivo New Jersey di cemento armato e i mancati interventi di spazzamento sono solo alcuni degli elementi che contribuiscono a rendere “infernale” il lavoro quotidiano degli operatori commerciali.La singolare serrata è stata pressochè unanime, sintomo di un problema che è fortemente sentito dalla maggioranza dei negozianti. Il commercio nella zona del Rettifilo è in triste declino ormai da anni. Come hanno spiegato gli esercenti “reggere” i canoni di affitto della zona è diventato arduo anche per le attività storiche. La media dei fitti si aggira intorno ai 5.000 euro mensili. Una enormità per una zona che è ancora ben lungi dall’essere il fiore all’occhiello della città.«Abbiamo messo in campo questa protesta – ha spiegato Loredana Scialò, portavoce del Comitato Rettifilo Shopping – perché sono anni che denunciamo questi problemi e siamo puntualmente inascoltati. Abbiamo avuto diversi incontri e nessuno ha mai saputo risolvere questo problema. Di sera senza l’illuminazione dei nostri negozi il Corso Umberto è completamente al buio. Stasera abbiamo voluto dimostrare alle istituzioni della città che non è possibile lasciare nell’abbandono questo pezzo di città e le centinaia di negozianti che da decenni lavorano in queste condizioni. Il commercio – prosegue – sta vivendo una fase critica, e questo lo sanno tutti. Alla crisi, però, si sta aggiungendo il silenzio di chi avrebbe il dovere di garantirci condizioni di vita e di lavoro migliori. Praticamente – conclude la battagliera commerciante – ultimamente lavoriamo solo per pagare un fitto alle stelle sempre più ingiustificato per gli standard di questa zona».