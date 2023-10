Standardization in Colorectal Surgical Oncology: il congresso internazionale al Pascale

Standardizzazione dei percorsi e delle procedure, chiara identificazione dei risultati misurabili e confrontabili, utilizzo di tecnologie innovative, controllo della spesa. Questi sono i temi al centro del dibattito evento, promosso nei giorni 11 e 12 ottobre nell’aula Cerra del Pascale che, partendo dal trattamento chirurgico e integrato dei tumori del colon retto, punta a definire modelli assistenziali per migliorare la qualità di vita e la sopravvivenza dei pazienti oncologici. Primo passo verso una più ampia discussione del ruolo delle reti oncologiche e dell’identificazione di centri di riferimento nel territorio.

Si tratta di un congresso internazionale dal titolo «Standardization in Colorectal Surgical Oncology» organizzato da Paolo Delrio, direttore del Dipartimento del distretto addominale in cui sono attesi più di cento chirurghi provenienti da ogni parte del mondo e durante i quali è previsto anche l’intervento del presidente della Regione, Vincenzo De Luca.

Due giorni di lavori in cui i principali esperti sul trattamento chirurgico del cancro al colon-retto si confronteranno in merito a come migliorare le cure attraverso processi e protocolli condivisi, nonchè in merito alla formazione delle nuove generazioni di chirurghi.

Sessioni di discussione clinico-chirurgica, ma anche interventi in diretta con le sale operatorie del Pascale.

Alle sessioni di chirurgia, discussa e dal vivo, si aggiunge anche un momento di condivisione con le direzioni generali, responsabili della programmazione sanitaria regionali, con esponenti nazionali, esperti in economia sanitaria, per ripensare a come finanziare la salute, evolvendo e sperimentando nuovi meccanismi di finaziamento e a strategia di sostenibilità .

Questo evento rientra tra le diverse attività scientifiche, che l’Istituto ha organizzato per celebrare il 90° anno dalla sua fondazione. 90 anni, dedicati al miglioramento continuo delle cure, dei servizi rivolti ai pazienti ed ovviamente alla ricerca, consentono, anno dopo anno, al Pascale, di riconfermarsi nella classifica World’s Best Hospitals stilata dalla prestigiosa rivista americana Newsweek e che lo vede al 51simo posto nel mondo.

«Complimenti a Paolo Delrio e a tutta la sua squadra – dice il direttore generale dell’Irccs, Attilio Bianchi – per aver organizzato questo prestigioso evento presso il nostro Istituto.

Momenti di confronto internazionali sono per noi stimolo permanente per la continua evoluzione chirurgica ma anche manageriale».