Napoli, Piazza Luigi Miraglia vittima degli incivili: beni danneggiati e auto in divieto

Una nuova piazza si aggiunge alla lista dei luoghi di Napoli senza controllo. È piazza Luigi Miraglia. Siamo nel pieno centro storico della città, tra piazza Dante e l'inizio di via dei Tribunali.La piazza, nella quale si trovano l'ingresso del Vecchio Policlinico e la chiesa di San Pietro a Majella, da tempo appare abbandonata all'incuria di incivili.

Nei giorni scorsi sconosciuti hanno deciso di deturpare quegli spazi pubblici arrivando a devastare delle colonne che delimitano una parte della piazza.

Proprio quella prospiciente la chiesa.

Così questi ignoti hanno pensato bene di spaccare uno dei tre pilastri a metà e imbrattarlo con della vernice, sradicarne il secondo da terra e lasciarlo lì, a memoria dell'atto compiuto, e spaccarne un terzo, quello più alto, alla base. Questa però è solo l'ultima delle azioni di grande inciviltà portate avanti nella piazza. Da tempo, di giorno come di notte, è usata infatti anche come spazio personale, come un parcheggio privato. Non è difficile, attraversandola, trovare auto, furgoni e due ruote parcheggiati da chiunque.

Ad aggravare la situazione, poi, l'opera di qualche ignoto che ha voluto imbrattare le pareti esterne, recentemente restaurate, della trecentesca chiesa di San Pietro a Majella. Chiesa, peraltro, ancora chiusa nonostante gli importanti lavori di restauro. La cittadinanza è stufa di queste situazioni, di questi continui attentati contro i beni pubblici. Quella che manca, ancora prima di una qualsiasi azione preventiva, è un rispetto verso la collettività e i suoi beni. Chi compie questi gesti non si rende forse conto del grande danno che arreca a tutti.

«La Municipalitá interviene per risolvere e riscontrare le segnalazioni dei cittadini – dichiara Maria Caniglia, presidente della IV Municipalità – al fine di soddisfare le legittime aspettative della cittadinanza. Spesso molti eventi e circostanze sono determinate da una totale assenza verso il rispetto del territorio e del bene comune». A contrastare questa fetta di popolazione, piccola ma che riesce però a fare molto rumore, si muovono i tanti che denunciano situazioni del genere. O, anche, quelle associazioni che fanno della loro missione il contrasto al danneggiamento dei beni e che si attivano anche per la loro pulizia.

Si riporta che dopo le molteplici segnalazioni alla Polizia Municipale, e dopo l'interessamento della Municipalità, le colonne sono state riparate oggi 7 febbraio. Forse da qualche cittadino che, prima di aspettare ancora, ha deciso di intervenire da sé. Restano ancora il problema del parcheggio selvaggio e di chi imbratta beni pubblici e monumentali, danneggiandoli.