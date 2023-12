Policlinico Federico II di Napoli, ecco il centro di dermatologia sociale ed etnica nel ricordo della prof Fabbrocini

L’Azienda Ospedaliera Universitaria e l'Università degli Studi di Napoli Federico II, rendono omaggio alla memoria della professoressa Gabriella Fabbrocini, prematuramente scomparsa il 3 marzo 2023, istituendo il Centro di Dermatologia Sociale ed Etnica. All’istituzione del Centro, celebrata questa mattina con l’apposizione di una targa, ha partecipato anche il presidente della Giunta Regionale della Campania Vincenzo De Luca.

Il Centro sarà attivo sin da subito e servirà a dare compimento ad un impegno che la professoressa Fabbrocini ha sempre portato avanti con professionalità e grande attenzione al sociale. La professoressa Gabriella Fabbrocini, è bene ricordarlo, ha ricoperto i ruoli di Direttore dell’Unità Operativa Complessa di «Dermatologia Clinica», Direttore della Scuola di Specializzazione in «Dermatologia e Venereologia» dell’Università «Federico II», Rappresentante italiana in seno al Board dell’Accademia Europea di Dermatologia e Venereologia ed è stata esponente autorevole della Società Italiana di «Dermatologia e delle Malattie Sessualmente Trasmesse» (SIDeMaST).

«La Dermatologia Sociale ed Etnica – spiega il direttore generale Giuseppe Longo - serve a migliorare la conoscenza e la comprensione di malattie che possono avere un forte impatto sulla qualità di vita. Ne era ben consapevole Gabriella Fabbrocini che non a caso si è sempre spesa per favorire la prevenzione e la cura di queste malattie, garantendo attraverso il suo impegno una reale presa in carico di quei cittadini che, per qualsiasi motivo, provengono da un Paese non europeo e temono di aver contratto una malattia della pelle o riguardante la sfera sessuale. Un lavoro che in concreto supera le barriere cliniche, linguistiche e culturali che spesso impediscono a chi proviene dai Paesi extracomunitari di accedere alle terapie necessarie». Il Centro di Dermatologia Sociale ed Etnica va dunque ad implementare le attività assistenziali dell’Unità Operativa Complessa di «Dermatologia Clinica» dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli che, diretta oggi dal professor Massimiliano Scalvenzi, continua ad essere struttura di riferimento nel panorama assistenziale regionale e nazionale, ma anche per la Scuola di Specializzazione in «Dermatologia e Venereologia», fra le più rilevanti per dimensioni nel sistema universitario italiano.

Sempre in mattinata in ricordo di Gabriella Fabbrocini, la Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia dell'Università di Napoli Federico II, diretta dal professor Massimiliano Scalvenzi, ha promosso una giornata di prevenzione e di divulgazione scientifica aprendo le porte della U.O.C.

di Dermatologia clinica all'evento Gabriella's open arms, grazie al quel è stato possibile effettuare visite dermatologiche gratuite.