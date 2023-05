Traiano Cup al via tra sport e solidarietà

Si rinnove l'appuntamento con il torneo Traiano Cup, alla seconda edizione, nel quartiere dove sono cresciuti calciatori del livello di Pasquale Foggia e Antonio Floro Flores.

Il via lunedì 15 maggio nel campetto da poco rimesso a nuovo dai padri vincenziani della parrocchia della Medaglia Miracolosa in via Marco Aurelio e sarà preceduto da canti e balli di un rione in cerca di riscatto.Tutti i quartieri di Napoli parteciperanno all'evento.

La squadra vincitrice della prima edizione, il Real Traiano, affronterà le rappresentanti dei quartieri cittadini.