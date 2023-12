I bus turistici in via Marina, il caos tipico del Natale e, goccia che fa traboccare il vaso, l'enorme e partecipatissimo villaggio Coldiretti in piazza Municipio. Ecco servito il cocktail infernale per gli automobilisti napoletani. E come sempre, ad essere più colpita, è proprio l'asse di via Marina, via Cristoforo Colombo, piazza Municipio. Con ricadute, di riflesso, anche su corso Umberto e su via Foria, gli altri due assi viari principali della città. D'altronde sono le strade principali che portato al centro città. Un'area invasa di turisti e di napoletani, cittadini e della periferia, che vogliono godersi l'atmosfera del Natale in via San Gregorio Armeno e ai Decumani o comprare i regali di Natale nei negozi di via Toledo. Ci si riversa, così, tutti sulle tre strade principali della città che diventano trafficatissime. E chi incappa nella bolgia di via Marina prova ad andare verso il Rettifilo o ancora più a largo verso via Foria, ma la musica è sempre la stessa: il traffico la fa da padrone.

La strada maggiormente presa dal caos, come accennato, è via Marina. Come il nostro giornale ha raccontato da giorni, sono 1.500 i bus turistici in città per il ponte dell'Immacolata. E la gran parte sosta proprio in via Marina. L'assessore Edoardo Cosenza ha annunciato al Mattino la linea dura contro chi non rispetta le regole ma difficilmente soltanto questo basterà ad evitare il caos. Un elemento, quello del turismo, che acuisce il traffico che già abitualmente la fa da padrone nella strada più vicino al mare e collegata all'autostrada che è via d'accesso a Napoli per gran parte della periferia. I ponti di Natale, poi, anche quando il turismo non era così diffuso, hanno sempre provocato caos. E quello dell'Immacolata si annuncia essere solo l'antipasto del lungo periodo natalizio. A questo mix infernale ecco aggiungersi l'evento Coldiretti in piazza Municipio.

Già perché, per evitare l'invasione del Lungomare, e per dare vivacità alla nuova ma poco vitale piazza Municipio, l'amministrazione comunale guidata da Gaetano Manfredi ha deciso di portare lì i grandi eventi che la città ha l'opportunità di ospitare visto l'appeal recuperato negli ultimi anni. Il primo esperimento fu l'organizzazione a settembre del Bufala fest. Anche in quel caso non mancarono le polemiche per la chiusura della strada. Ma soprattutto ci fu una levata di scudi per un caos annunciato che, alla fine, fu gestito abbastanza bene. «Piazza Municipio supera l'esame», esultarono organizzatori e amministrazione, respingendo le critiche. Stavolta, invece, non è andata così bene.

Il traffico ha travolto la città. È il risultato, come detto, di un cocktail infernale. La polizia municipale, in cronica carenza d'organico nonostante le recenti assunzioni, è in campo per provare a gestire il tutto. Ma l'impresa è impossibile. «Siamo in strada con il massimo delle nostre forze per gestire al meglio le esigenze. L'impegno è massimo ma il traffico è inevitabile. Faccio appello ai cittadini ad usare i mezzi pubblici», dice il comandante della polizia municipale Ciro Esposito. Per le tre serate del villaggio Coldiretti ci sono un campo cinquanta uomini impegnati solo a governare l'evento di piazza Municipio. E i caschi bianchi napoletani, con il ponte turistico e l'ordinaria amministrazione, non dovranno di certo gestire solo il villaggio Coldiretti. D'altronde soltanto la prima giornata del villaggio supera le oltre 10mila presenze. Ospitare eventi di rilevanza nazionale e che richiamano così tanta partecipazione, insomma, crea anche qualche disagio. Lo sa anche il numero uno di Coldiretti Ettore Prandini che dice dal palco: «Ringrazio il sindaco Gaetano Manfredi che qualche critica l'ha ricevuta, ma noi portiamo bellezza». I tantissimi presenti concordano, qualche automobilista un po' meno.

«La gestione dei bus turistici è un problema che stiamo cercando di risolvere. Bisogna irrigidire l'ingresso in città perché i numeri sono troppo grandi», dice a questo proposito il sindaco Gaetano Manfredi interpellato sul nodo viabilità. Sull'evento di piazza Municipio, il primo cittadino spiega: «Stiamo misurando il traffico che c'è stato e valuteremo ma il problema vero - ribadisce - è irrigidire l'entrata in città dei bus». Intanto, sul tema si fa sentire l'opposizione. Forza Italia si dice «insoddisfatta» del piano traffico natalizio. «Già dagli scorsi fine settimana abbiamo assistito ad un traffico allucinante a causa di mancanza di programmazione e organizzazione su dove raccogliere bus turistici che invadono le strade di Napoli», dicono Iris Savastano e Salvatore Guangi.