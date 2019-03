I poliziotti sono intervenuti all'ospedale San Paolo. E la vittima era in stato di ebrezza.

Domenica 24 Marzo 2019, 10:10 - Ultimo aggiornamento: 24-03-2019 10:20

Un 19enne napoletano è stato accoltellato questa notte a Chiaia, in una delle strade maggiormente frequentate della movida cittadina. L'episodio è avvenuto poco prima delle 3 in vico Satriano, a pochi passi da piazza dei Martiri, proprio quando il quartiere si trovava ad affrontare un blackout. Il giovane è stato trasportato in codice rosso in ospedaleSul posto è intervenuta la postazione 'Crispi' del 118 che ha prestato le prime cure alla vittima colpita da più fendenti ad una gamba e con evidenti segni di percosse nel resto del corpo.Il motivo dell'aggressione sembrerebbe essere una banale scusa che ha scatenato la violenza di un gruppo di balordi. «Sono stato aggredito senza motivo- ha detto il ragazzo ai sanitari».