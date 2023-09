Napoli, adesca tre minorenni: «Vi do 20 euro se mi fate toccare i piedi». Il video che incastra il pedofilo

È tutto filmato in un distributore automatico di Piazza Carità. Un uomo, forse 30enne, adesca tre minorenni all’interno del box h24. «Vi dò 20 euro se vi togliete le scarpe e mi fate toccare i piedi».

In quel momento le tre ragazzine non si erano ancora ben rese conto della situazione, credevano che si trattasse di una challenge pensando che l’uomo fosse un tik-toker. Solo quando il molestatore ha tentato di portarle un vicolo appartato, le giovani sono scappate via rifugiandosi in una autorimessa a pagamento in via Oberdan. I dipendenti dell’esercizio commerciale hanno chiamato la polizia ed è stata sporta denuncia dalla mamma della ragazzina a cui è stata fatta la proposta choc.

«Siamo di fronte a gente senza scrupoli - sottolinea l'onorevole Borrelli - e tutto ciò dimostra la pericolosità che le nostre strade hanno raggiunto.

C'è una grossa lacuna nel sistema sicurezza. Bisogna innalzare il livello di attenzione e intensificare i controlli per strada». Poi l’appello ai genitori: «Fate più attenzioni ai vostri figli, controllateli, monitorateli soprattutto di sera».