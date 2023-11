Agguato a Napoli oggi, uomo ferito a colpi di pistola all'addome

È arrivato all'ospedale dei Pellegrini di Napoli con ferite all'addome, compatibili con colpi d'arma da fuoco, ed ora è ricoverato in codice rosso anche se non in pericolo di vita. È accaduto la scorsa notte e i carabinieri hanno avviato delle indagini per capire cosa sia avvenuto.

Sono stati i militari del nucleo radiomobile di Napoli ad intervenire. Il ferito è un 28enne dell'Arenaccia, già noto alle forze dell'ordine. Non è ancora chiaro dove sia avvenuto il ferimento. Indagini in corso per ricostruire evento e matrice.