Arzano, l'ombra del clan nel rione 167: occhi puntati su nuove occupazioni

Occhi puntati sul rione 167 di Arzano: torna l’ombra delle occupazioni abusive del clan. Mobili e materassi nell’atrio del rione hanno attirato l’attenzione degli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Biagio Chiariello.

La 24enne, considerata responsabile, è stata sanzionata. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, non è un’assegnataria legittima. Nel 2022 era stata deferita come occupante abusivo dell’alloggio popolare 167. Non cala l’attenzione nei confronti delle palazzine popolari. Le forze dell’ordine stanno effettuando controlli e perlustrando la zona per reprimere nuove occupazioni e un ulteriore rafforzamento della roccaforte del clan.