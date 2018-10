Bancarotta fraudolenta: sequestro di beni alla società che gestisce il teatro Sannazaro di Napoli

Martedì 16 Ottobre 2018, 10:40 - Ultimo aggiornamento: 16-10-2018 11:20

Bancarotta fraudolenta: sequestrati beni alla società che di fatto gestisce il teatro Sannazzaro di Napoli. In corso l’operazione della Guardia di Finanza di Nola diretta dal capitano Rosario Pepe e dal tenente Filippo De Vito. Inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Nola. Il sequestro riguarda materiali da palcoscenico, macchinari, impianti scenici, costumi e tutte le attrezzature necessarie all’organizzazione degli spettacoli. I finanzieri hanno, infatti, appurato che il gruppo familiare cui fa capo la gestione del Teatro di via Chiaia avrebbe perpetrato una “condotta delittuosa di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale” con un danno ai creditori pari a 1.581.182,84. Con cessioni ed acquisizioni di quote sociali in pratica avrebbero svuotato la “LA.MA.ING” fallita nel 2016 ed alla quale dopo svariati passaggi societari sarebbe subentrata nella gestione del teatro Sannazzaro la Esmeralda srl.