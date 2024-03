Napoli, a Barra riapre il punto gioco dell'imprenditore Gianni Forte: «La risposta immediata dello Stato ci ha aiutato, ma i commercianti hanno paura»

«Avevo promesso la riapertura in caso di una riposta immediata dello Stato. E la riposta c’è stata». È un nuovo inizio dal sapore di vittoria quello dell'imprenditore Gianni Forte, che oggi fa ripartire il suo punto gioco in via Luigi Volpicella, quartiere Barra, dopo essere stato vittima di diverse rapine sia ai danni dell'esercizio commerciale che ai danni di altri suoi negozi.

Alla riapertura sono stati presenti numerosi esponenti dello Stato. «La presenza delle istituzioni testimonia la volontà di essere concretamente al fianco degli imprenditori. È un primo passo verso il recupero di un territorio abbandonato da anni» ha continuato Forte.

«La gente ha paura, i commercianti hanno paura» ha commentato Forte. «Dobbiamo dare fiducia a queste persone, e si può dare fiducia solo intervenendo in maniera concreta, massiccia».

Le Istituzioni presenti alla riapertura

«Oggi è un momento di primavera» commenta il prefetto Michele di Bari, perché la riapertura dell’attività «significa che lo Stato e le sue articolazioni hanno fornito una risposta adeguata tale da creare un grande affidamento nei confronti delle forze di polizia, dello Stato, della magistratura».

Alla riapertura anche il procuratore aggiunto di Napoli Antonio Ricci in rappresentanza dell’ufficio giudiziario partenopeo.



Flavia Sorrentino, vicepresidente del Consiglio comunale di Napoli, ha assicurato che «non ti lasceremo solo» e ha promesso un impegno costante per il territorio: «La vera sfida, adesso, è quella della continuità.

E vinceremo questa sfida. Io ho deciso di impegnarmi pubblicamente affinché i giovani di questa città non vadano via».



Il magistrato e consigliere comunale di Napoli, Catello Maresca, ha annunciato che presenterà in Consiglio la proposta di istituire la giornata contro la camorra e ha sottolineato la necessità di investire in prevenzione e nel coinvolgimento della collettività.



Al fianco di Gianni Forte anche l’Unione industriali di Napoli, rappresentata da Guido Bourelly, amministratore delegato del gruppo Bourelly e presidente del Gruppo piccola industria di Unione industriale di Napoli: «Siamo vicini a Gianni e saremo vicini a tutti gli imprenditori che come Gianni si battono per fare impresa in sicurezza. Ciò di cui i territori di periferia hanno bisogno sono soprattutto gli investimenti: accanto alle imprese, alle attività, va creato un tessuto economico vivace, florido, altrimenti ogni singola attività finirà con il ritrovarsi in un isolamento pericoloso e dannoso».



Imma Guariniello ha invece portato il messaggio di vicinanza e sostegno da parte del senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli, impegnato a Roma in affari istituzionali.



L’ex senatore Sandro Ruotolo, tra i fondatori del comitato Disarmiamo Napoli, ha sottolineato l’importanza di creare una rete tra società, politica e istituzioni per salvare non solo il quartiere Barra ma tutta la periferia orientale, sulla quale il comitato ha da tempo posto grande attenzione.

La Federazione antiracket ha aggiunto che «la strada giusta per creare antenne territoriali è organizzare associazioni territoriali nella lotta al racket».



Il deputato di Alleanza verdi sinistra Francesco Emilio Borrelli ha invece posto l’accento sull’assenza, in questa giornata di riapertura, della cittadinanza: «C’è un tessuto sociale completamente sgretolato - ha osservato -. Già in occasione della manifestazione di chiusura, altri esercenti, che pure hanno capito cosa stesse accadendo, sono rimasti lontani, distanti, senza partecipare a questa forte richiesta di sicurezza e legalità».