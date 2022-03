Ieri sera, durante un incontro di basket di serie C tra le squadre di Portici e Mondragone è scoppiata una lite, prima in campo e poi tra tifosi e giocatori. Sono intervenuti sul posto i carabinieri della tenenza di Cercola e della stazione di San Sebastiano al Vesuvio. La partita è stata sospesa dall'arbitro e gli spettatori sono stati allontanati. Non risultano feriti nè danni.