Bomba carta contro agenzia pompe funebri nella notte: indagini in corso

Martedì 10 Aprile 2018, 17:26 - Ultimo aggiornamento: 10-04-2018 17:35

MASSA DI SOMMA - Paura nella notte, una bomba carta è stata fatta esplodere davanti alla saracinesca di un’agenzia delle pompe funebri. L’ombra del racket sul caro estinto. Indagini in corso sulla vicenda.Tanta paura a seguito del forte boato avvenuto questa notte scorsa nella città vesuviana. Ignoti, poco dopo l’una, hanno lanciato un ordigno tipo 'bomba carta' contro l’ingresso di un’agenzia funebre, sul corso Tullio Boccarusso, a pochi metri dalla centrale piazza dell'Autonomia. La deflagrazione ha spaventato decine di residenti della zona, qualcuno ha allertato le forze dell’ordine chiamando il 112. Sul posto in pochi minuti sono intervenute le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Torre del Greco e della stazione di San Sebastiano al Vesuvio. L’ordigno oltre a danneggiare la serranda dell’esercizio commerciale – di proprietà di un 40enne di Pollena Trocchia – ha danneggiato anche un’auto, una Mercedes parcheggiata nelle vicinanze. Il proprietario dell’agenzia è stato contattato ed ha riferito ai militari dell’arma di non aver mai ricevuto minacce né richieste di tipo estorsivo da alcuno.Il raid di questa notte è solo l’ultimo di ordine di tempo verificatosi nella zona: nelle ultime settimane diversi negozi tra i comuni di Cercola, Pollena Trocchia e San Sebastiano al Vesuvio - tutti limitrofi tra loro - sono stati oggetto di raid vandalici di questo tipo. Sul posto questa notte, i militari dell’arma hanno rinvenuto tracce dell’ordigno rudimentale usato per l’esplosione. Le indagini al momento non escludono nessuna pista: si indaga nel privato sebbene la pista più battuta resta il racket delle estorsioni.