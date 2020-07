Bomba carta inesplosa in strada, giallo ad Afragola

Una bomba carta inesplosa nel ben mezzo della carreggiata. Questa mattina intorno alle 7 è stata segnalata la presenza in strada dell'ordigno in una traversa di via Saggese ad Afragola. La strada è privata è non è consentito il passaggio di altre autovetture. Ad ogni modo lo spazio è delimitato per consentire alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi. Sul posto la squadra 12b dei vigili del fuoco di Afragola e carabinieri.

Dalle prime indagini la bomba carta non sarebbe esplosa per un cattivo funzionamento, infatti è stata ritrovata a pochi metri anche la miccia.

