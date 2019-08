Boscoreale, ai domiciliari per lo stupro di una 15enne, spaccia dalla finestra: in carcere

Sabato 24 Agosto 2019, 17:10 - Ultimo aggiornamento: 24-08-2019 17:12

BOSCOREALE - Ai domiciliari per lo stupro di una 15enne, spaccia droga dalla finestra: per i giudici deve andare in carcere. Una settimana dopo il suo nuovo arresto per spaccio di stupefacenti, Luigi M., 19enne del Piano Napoli di Boscoreale, è stato raggiunto da un ordine di carcerazione emesso dalla sezione feriale della Corte d'Appello di Napoli. Ieri mattina, i carabinieri della stazione di Boscoreale, guidati dal comandante Massimo Serra, hanno raggiunto l'abitazione del 19enne e gli hanno notificato il provvedimento di sostituzione della misura detentiva.Ai domiciliari dalla fine di aprile del 2018 per spaccio di droga, proprio in quei giorni fu accusato da una ragazzina del suo quartiere che raccontò di essere stata violentata da Luigi M. all'interno di un ripostiglio, mentre tornava a casa. Il racconto è stato confermato anche da alcuni testimoni, mentre la violenza sessuale è stata riscontrata dai medici dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.Per questo episodio, il 19enne era stato nuovamente arrestato a settembre e, in questi giorni, è stato condannato in primo grado, con rito abbreviato, a quattro anni e mezzo di reclusione per violenza sessuale su minore. Adesso, dopo oltre un anno ai domiciliari, Luigi M. è stato trasferito nel carcere di Poggioreale.