Spacciatore a domicilio: arrestato mentre consegna crack a Boscoreale

Lunedì 25 Dicembre 2017, 21:52 - Ultimo aggiornamento: 25-12-2017 21:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Boscoreale. Consegne a domicilio a tutte le ore del giorno. Ma a casa, il fattorino porta dosi di crack. I carabinieri della stazione di Boscoreale, guidati da luogotenente Massimo Serra, hanno arrestato G.R., 30 anni, pregiudicato del Piano Napoli di via Passanti.Durante un controllo mirato, i carabinieri hanno seguito il 30enne dall’isolato 28 del rione di edilizia popolare, lungo tutto il tragitto percorso in auto insieme ad alcuni amici, fino al luogo della consegna avvenuta in strada: 70 euro per tre dosi di crack.A quel punto, l’intervento dei carabinieri ha permesso di recuperare droga e soldi, segnalare il tossicodipendente in Prefettura e arrestare il 30enne di Boscoreale per spaccio di stupefacenti. Ora, il pusher-fattorino è agli arresti domiciliari.