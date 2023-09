Cade ancora un albero in via Nicolardi: «Serve mappatura degli alberi pericolosi in tutti i Colli Aminei»

Un lavoro intenso da parte dei vigili del fuoco che hanno riaperto la strada pochi minuti fa in via Nicolardi a seguito della caduta di un albero.

Sin dalle prime ore del mattino gli agenti si sono messi a lavoro per riportare la situazione alla normalità.

«Ieri sera I vigili del fuoco, impegnati su altre priorità – ha detto Gennaro Acampora, consigliere del Comune di Napoli - non hanno potuto effettuare interventi, ma stamattina, la ditta predisposta alla manutenzione, è intervenuta all'alba».

Predisposto dunque il senso unico alternato fino a quando non è stata riaperta la strada nella tarda mattinata. «Il problema della pericolosità degli alberi – dice la consigliera Giuliana De Lorenzo - è presente in via Nicolardi, ma anche in pineta ed in viale colli aminei. Serve una mappatura degli alberi pericolosi e tagliarli prima che si possa verificare un danno irrimediabile».