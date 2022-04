I carabinieri della tenenza di Caivano hanno arrestato per furto Francesco Capasso, 32enne del rione Salicelle di Afragola, già noto alle forze dell’ordine. È stato sorpreso all’interno dell’istituto scolastico Don Milani dopo che aveva scassinato una delle porte di ingresso e rubato da un ufficio detergenti e caramelle. Finito in manette Capasso è ora in attesa di giudizio.