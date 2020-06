Una bomba carta è stata fatta esplodere davanti alle saracinesche di un negozio di abbigliamento in via Diaz a Caivano. Erano circa le 23.45 di ieri sera quando la zona, al confine con Crispano trema per la fortissima deflagrazione. Il boato ha impaurito i residenti, che sono terrorizzati, pianto di bambini e tensione.

LEGGI ANCHE Milazzo, violenza sessuale: maestro di judo abusava della allieve, arrestato

L'ordigno è stato posto all'esterno di For You, negozio di moda e abbigliamento, e ha completamente distrutto il locale, arrivando a far crollare alcuni calcinacci dal cornicione del palazzo di fronte. Alcuni residenti sono scesi in strada preoccupati, la zona è densamente abitata. Sul posto carabinieri e polizia, al vaglio le ipotesi degli inquirenti. Elena Petruccelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA