Capri, merce esposta senza prezzo: titolare sanzionato per oltre mille euro

Stamattina gli agenti del commissariato di Capri hanno effettuato un controllo presso un esercizio commerciale di via Roma dove hanno accertato che, in una vetrina posta all’esterno, vi erano alcuni prodotti in vendita su cui non vi era il prezzo e, per tale motivo, hanno sanzionato il titolare per omessa esposizione dei prezzi su prodotti alimentari elevando una sanzione amministrativa di 1.032 euro.