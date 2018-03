Lunedì 19 Marzo 2018, 17:08 - Ultimo aggiornamento: 19-03-2018 17:08

CASORIA. Furto nella notte agli uffici demografici del Palazzo di piazza Domenico Cirillo. Scassinata la cassaforte dove erano custoditi i proventi dei diritti dovuti dal cittadino per il rilascio delle carte d'identità e altri documenti. La somma non dovrebbe superare i 600-700 euro. E' in atto una ricognizione più approfondita, comunque, da parte dei funzionari comunale per una stima più dettagliata dei danni. Immediata è partita la denuncia ai carabinieri che sono intervenuti anche con la scientifica nel tentativo di risalire agli autori del raid, il secondo nel giro di una manciata di giorni. La prima volta, però, i ladri non riuscirono a mettere in atto il loro piano. Che questa volta,invece, è andato a segno. I delinquenti, secondo una prima ricostruzione, pare abbiano avuto accesso da una finestra sul retro del Municipio, lato via Nuova Padre Ludovico. Per intrufolarsi all'interno e raggiungere gli uffici che si trovano al primo piano è stata segata anche una grata in ferro. Gli investigatori stanno esaminando alcune telecamere della zona per individuare gli autori del furto. Non si escludono che possa trattarsi di cittadini extracomunitari o rom. Ma le indagini vengono eseguite a 360 gradi e non tralasciano anche altre piste.