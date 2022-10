Castellammare, sala costruita senza autorizzazioni: sequestro al ristorante

Sala del ristorante costruita senza autorizzazioni in zona sismica, sottoposta a vincoli storici, artistici, archeologici, paesistici e ambientali: scatta il sequestro. La polizia municipale di Castellammare di Stabia ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip del tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina nei confronti dei titolari del locale «La mano sul fuego», che si trova in via Ponte Persica, nella periferia stabiese.

Nel corso delle indagini è emerso che la sala esterna era stata realizzata di recente, nonostante non fosse stato rilasciato il permesso a costruire, per un immobile «già oggetto di una istanza di condono edilizio e di una Cila in sanatoria» per le quali non c'è esito, come scrive in una nota il procuratore Nunzio Fragliasso, e per le quali «era già intervenuto parere negativo del Suap del Comune» di Castellammare di Stabia.

Il sequestro – ribadisce il procuratore Fragliasso – è arrivato «nell'ambito dell'attività di contrasto al fenomeno dell'abusivimo edilizio, che costituisce una delle priorità della Procura di Torre Annunziata» ed è stato disposto dal giudice per «evitare che le conseguenze del reato si protraessero o si aggravassero, mediante l'utilizzo dei locali abusivamente realizzati».