Cicciano, si distende sui binari della Circum: treno frena in tempo

Una serata "movimentata" alla stazione della Circumvesuviana di Cicciano. Intorno alle 20 il convoglio dell'Eav, partito da Baiano e diretto a Napoli, ha effettuato una brusca frenata perché c'era un ragazzo di circa trent'anni disteso sui binari.

Il macchinista lo ha visto in tempo, è riuscito a fermarsi e ha chiamato subito i carabinieri. L'uomo, secondo alcune testimonianze, si è tolto dai binari, è salito sulla banchina e poi è entrato nel treno. I militari, dopo circa trenta minuti di colloquio, sono riusciti a calmare il giovane, farlo scendere dal treno e fargli prestare le prime cure da un'ambulanza giunta successivamente alla stazione. Solo dopo un'ora il treno è riuscito a ripartire verso Napoli e il giovane è stato trasportato all'ospedale di Nola per precauzione. Un lieto fine per quella che poteva trasformarsi in una tragedia.