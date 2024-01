Confindustria e sindacati insieme contro la violenza

Martedì 9 gennaio, alle ore 9,30, presso la sala Matilde Serao del Palazzo delle Poste di Napoli (Piazza Matteotti) è in programma l’evento “FELICE 2024: Per la parità di genere, contro la violenza. Competenze e sentimenti nel sociale e nelle organizzazioni” organizzato da Obr Campania, Organismo bilaterale per la formazione in Campania che riunisce Confindustria e sindacati e che opera come articolazione territoriale di Fondimpresa.

L’iniziativa nasce dall’urgenza di un momento di riflessione sull’apporto che la formazione aziendale delle lavoratrici e dei lavoratori può dare alla cultura e alle pratiche di parità di genere e rispetto delle donne, condizione irrinunciabile per ogni persona e per la società tutta.

Relatori esperti condivideranno le loro esperienze e visioni sulla tematica e saranno coinvolti in discussioni approfondite e interattive, stimolando la riflessione sulla costruzione di un futuro più equo.

Apriranno i lavori Mike Taurasi, Presidente OBR Campania, ed Elvio Mauri, Direttore Generale di Fondimpresa

Seguirà una Tavola Rotonda moderata da Simona Orefice, Vicepresidente OBR Campania - AT di Fondimpresa, alla quale interverranno Lucia Fortini, Assessore alla Scuola, alle Politiche Sociali e Giovanili della Regione Campania, Fabio Calise, Responsabile Risorse Umane Macroarea Sud di Poste Italiane, Matilde Marandola, Presidente AIDP - Associazione Italiana per la Direzione del Personale, Paola Gallo, Esperta di Sistemi di Gestione per la Parità di Genere, Francesco Piro, Professore Ordinario di Storia della Filosofia dell’Università di Salerno, Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione, Bruno Scuotto, Imprenditore, Scuotto Impianti - Presidente della Cabina di Regia ITS presso Regione Campania, Gabriella Caputo, R&D Coordinator, OMPM – Sales & operations Director METItalia, Mario Vitolo, Direttore OBR Campania - AT di Fondimpresa.

Le conclusioni saranno affidate ad Annamaria Trovò, Vicepresidente di Fondimpresa,