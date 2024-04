Confindustria, Emanuele Orsini designato nuovo presidente: l'elezione il prossimo 23 maggio

L'imprenditore emiliano Emanuele Orsini è stato designato presidente di Confindustria per il prossimo mandato, 2024-2028. Al voto del consiglio generale, oggi in via dell'Astronomia, era l'unico candidato dopo il passo indietro, ieri, di Edoardo Garrone. L'elezione sarà il 23 maggio con il voto dell'assemblea dell'associazione degli industriali.

Emanuele Orsini è stato designato presidente di Confindustria con 147 voti del consiglio generale su 173 presenti.